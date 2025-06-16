Саратовские артековцы поделились впечатлениями от отдыха

В этом году Международный детский центр «Артек» празднует юбилей – 100 лет со дня основания.

Ежегодно лагерь принимает более 42 тысяч детей, в числе которых саратовские школьники.

Как сообщили в министерстве образования региона, 8-классница из Инженерного лицея Алиса Федорина в прошлом году получила путевку в «Артек» за победу во Всероссийском конкурсе проектных работ имени Сергея Соболева.

«Артек был моей мечтой, это самая долгожданная поездка. Больше всего мне запомнилось как мы восходили на гору Аю-Даг. Было очень жарко и тяжело, но в конце нас ожидало посвящение в артековцы», — рассказала девочка.

Алиса познакомилась с новыми друзьями, которые подарили ей много идей и вдохновения. Сейчас школьница пишет стихи и играет на фортепьяно, участвует в научных конференциях.

Четвероклассница школы № 6 Саратова Кира Белоусова (на фото) только готовится поехать в «Артек». В прошлом году ей не хватило баллов, чтобы пройти отбор в главный детский лагерь страны, весь год она усердно тренировалась и завоевывала новые награды. За множество побед в соревнованиях по триатлону получила долгожданную путевку.

«Моя сестра была в прошлом году в «Артеке», часто рассказывает как они ходили на парусниках, учились вязать морские узлы, а в этом году на его территории открывается новый лагерь «Солнечный», куда я планирую поехать. С нетерпением жду, когда познакомлюсь с новыми друзьями, увижу море, буду веселиться и отдыхать», — поделилась Кира.