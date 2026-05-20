Саратовские бренды получат уникальную господдержку на конкурсе «Знай наших»

Саратовский бизнес позвали на конкурс «Знай наших»: обещают поддержку и выход на маркетплейсы

Об этом в прямом эфире заявил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Конкурс ориентирован на компании, планирующие масштабирование или экспорт. Заявки принимаются до 1 июня на сайте проекта. Подробности по телефону: 8 (8452) 69-52-34.

По итогам отберут 10 лучших брендов страны. Победители получат консультационное сопровождение и продвижение на крупных маркетплейсах, а все участники — индивидуальные меры поддержки.

Параллельно в регионе работает платформа обратной связи для бизнеса (доступ через «Госуслуги»). Ею уже воспользовались 80 предпринимателей — чаще всего они просят помочь с льготными кредитами и подбором земельных участков.

Ольга Сергеева