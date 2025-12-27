Саратовские депутаты планируют поднять штрафы за пьяные дебоши в общественных местах

В Саратовской областной думе обсуждают ужесточение ответственности за нарушения порядка, связанные с распитием алкоголя.

Инициатива обусловлена массовыми жалобами жителей на шумные компании в общественных местах.

На совещании комитета по госстроительству с участием представителей МВД, прокуратуры и Минюста было предложено признать распитие алкоголя, которое привело к нарушению тишины и порядка, отягчающим обстоятельством. Это позволит увеличить штрафы и ужесточить санкции.

Для реализации плана предлагается внести поправки в региональные законы об административных правонарушениях и о тишине. Также обсуждается усиление контроля за соблюдением правил торговли спиртным.

Ольга Сергеева