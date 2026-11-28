В Саратовской области с начала года отремонтировали покрытие площадью 484 тысячи квадратных метров.

Это сопоставимо с 68 футбольными полями. Об этом сообщил канал «Время Саратовское Z».

Наибольший объём работ выполнили в Краснопартизанском (30,8 тыс. кв. м), Калининском (28 тыс. кв. м), Базарно-Карабулакском (27,6 тыс. кв. м) и Озинском (27,5 тыс. кв. м) районах.

Устройство слоёв износа на дорогах регионального значения выполнили на площади около 142 тысяч квадратных метров — в Александрово-Гайском, Балаковском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском и других районах.