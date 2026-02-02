Саратовские энергетики борются с сильным обледенением проводов

В населенных пунктах Саратовской области возникли перебои с электричеством из-за сложных погодных условий. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Для устранения последствий филиал «Россети Волга» — «Саратовские распределительные сети» — направил более 70 ремонтных бригад. Региональные власти, по словам главы области, оказывают энергетикам всю необходимую поддержку для оперативного восстановления энергоснабжения.

Правительство региона держит ситуацию на постоянном контроле. Приоритетной задачей является поддержание работы социальных объектов: медицинских учреждений, школ и котельных. Местным администрациям поручено обеспечить личный контроль за данными направлениями.