Саратовские грибники показали первые сморчки в лесу

В лесах Саратовской области начался сезон сморчков — первые грибники уже вернулись домой с добычей.

Любители «тихой охоты» активно делятся своими трофеями в соцсети «ВКонтакте», выкладывая фото и видео прямо из чащи.

Особо впечатляющим результатом похвасталась жительница Балакова Галина: ей удалось собрать как минимум полведра этих деликатесных грибов.

Женщина отметила красоту весеннего леса и с радостью показала первые находки этого года, уточнив, что охотилась за сморчками в родном районе.

Ольга Сергеева