Саратовские каратисты добавили в свою коллекцию наград медали с Кубка России

В столице завершились соревнования Кубка России по каратэ, в котором приняли участие саратовские спортсмены. Информация об этом размещена в телеграм-канале «МинИнформ64 Z».

В борьбе за победу сошлись около сотни атлетов, представлявших 26 субъектов Российской Федерации. Спортсмены из Саратова продемонстрировали отличные результаты: Виктория Давыдова завоевала золото в весовой категории до 50 кг, Александра Мешкова стала первой в весовой категории до 68 кг, Ярослав Ряховский занял третье место в весовой категории до 67 кг, Артём Старилов удостоился бронзы в дисциплине ката, Светлана Архипова также завоевала третье место в дисциплине ката.

К успеху спортсменов привели тренеры Сергей Лазарев, Евгения Рулева и Ихтиер Тожиматов.

Дуся Иванова