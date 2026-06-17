Саратовские концессионные объекты «Ситиматик» приняли почти на 5% больше КГО, чем в 2025 году

С начала года мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала «Ситиматик» в Энгельсе и Балакове приняли на обработку свыше 27,7 тыс. тонн крупногабаритных отходов.

Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на энгельсский комплекс в этом году поступило 22,1 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в 2025 году. На предприятие направляются отходы с мусороперегрузочных станций города Саратова (Гусельская и Елшанская), а также Краснокутского, Новоузенского, Питерского, Ровенского, Александрово-Гайского и Советского районов.

Непрерывный рост образования КГО отмечается региональным оператором в течение последних трех лет. В то же время на контейнерных площадках фиксируется острая нехватка специальных отсеков и бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора. Несмотря на увеличение объемов образования КГО, собственники мест накопления не предпринимают мер по развитию инфраструктуры для его накопления. В то же время именно наличие или отсутствие специальных емкостей для КГО напрямую влияет на чистоту на площадках и прилегающих к ним территориях.

На протяжении последних нескольких лет саратовский регоператор постоянно поднимает проблему нехватки емкостей для КГО на совещаниях и заседаниях в различных органах власти и надзорных ведомствах, направляет письма в органы местного самоуправления с указанием адресов, где наиболее остро проявляется данная проблема. Однако действий со стороны балансодержателей площадок не предпринимается – крупногабаритные отходы по-прежнему некуда складывать, они остаются лежать около мест накопления.

Саратовский регоператор подчеркивает, что до тех пор, пока не будет установлено достаточное количество отсеков и бункеров для КГО, рядом с контейнерными площадками неизбежно будут появляться несанкционированные свалки.