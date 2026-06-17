В Саратове все чаще стали закрываться маленькие магазины

Торговые площади пустеют из-за падения спроса и давления сетей.

В Саратове наблюдается стремительное сокращение числа работающих торговых точек. На месте привычных уютных магазинчиков всё чаще появляются запыленные витрины с табличками «Аренда». Рост свободных площадей фиксируется как в центральных районах, так и на окраинах города. Эта ситуация выглядит парадоксально на фоне официальной статистики, показывающей формальный рост числа предпринимателей, что лишь подчеркивает хрупкость микробизнеса в текущих реалиях. Об этом пишет издание «МК в Саратове».

Как отмечают эксперты, массовый отток арендаторов вызван не ростом ставок аренды, которые остаются стабильными на протяжении последних пяти лет, а падением покупательской способности населения. Дополнительное давление на малый бизнес оказывают крупные федеральные торговые сети, с которыми местным предпринимателям становится всё сложнее конкурировать.

Ситуация усугубилась в этом году из-за изменений в налоговой нагрузке. Малый бизнес с годовой выручкой от 20 до 60 млн рублей был переведен на уплату НДС, что привело к резкому увеличению издержек. Согласно опросу общественной организации «Опора России», 94% саратовских предпринимателей отметили ухудшение условий ведения бизнеса, при этом 81,2% оценили это ухудшение как существенное. В ближайшем будущем бизнес ожидает новых вызовов, связанных с введением обязательной маркировки для ряда товаров, включая косметику.

В ответ на кризис бизнес-сообщество добивается от властей мер поддержки. В качестве первого шага предприниматели предлагают заморозить порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей.

По словам председателя реготделения «Опоры России» Наталии Панферовой, после завершения всероссийского мониторинга ситуации бизнес-объединения готовят новые комплексные предложения по поддержке малого предпринимательства.

Ольга Сергеева