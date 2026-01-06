Саратовские медики в январе помогли сноубордисту и укушенной обезьяной женщине

За первые пять дней 2026 года в Балаковскую больницу с травмами обратились 229 пациентов.

Наибольшее число обращений (59) зафиксировано 3 января. Из всех обратившихся 69 человек получили травмы, 43 из них были госпитализированы.

Среди причин — бытовые повреждения, падения в гололедицу, а также 4 случая ДТП и 9 криминальных травм. Врачи провели 41 операцию. Отдельно отмечены травмы, полученные во время активного отдыха: двое сноубордистов пострадали на горнолыжном курорте, один — при падении с тюбинга.

Курьёзный случай произошёл с 27-летней девушкой, которую в ТЦ укусила декоративная обезьянка. Пострадавшей проводят курс уколов от бешенства. Медики также призывают соблюдать осторожность в гололёд и при зимних развлечениях.

Ольга Сергеева