Саратовские мусоросортировочные комплексы отправили на переработку более тысячи тонн стекла

На мусоросортировочных комплексах Саратовского филиала компании «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах области с начала года отобрали 1,1 тыс. тонн стекла.

Только за май на двух предприятиях было отобрано 213 тонн стеклобоя – это на 37 тонн больше, чем в апреле. Данная фракция остается наиболее часто отбираемым видом вторсырья из общего потока коммунальных отходов.

Стекло практически не разлагается и сохраняется в первоначальном виде более 1 тыс. лет, поэтому его переработка критически важна для сокращения количества отходов на полигонах и сохранения благоприятной окружающей среды.

Переработка стекла позволяет сокращать энергозатраты и экономить природные ресурсы: переплавка требует меньше энергии, чем создание стекла с нуля. Кроме этого, переработав одну тонну стеклоотходов, можно сэкономить 600 кг песка и 200 кг известняка с содой. Стекло можно перерабатывать неограниченное количество раз без потери качества материала. Из переработанного стекла производятся новые изделия – бутылки и банки, стройматериалы (стеклобетон), декоративные изделия и т.д.

Мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балаково были построены АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения. Предприятия оснащены современным оборудованием, что позволяет практически стопроцентно обработать весь поступающий на комплексы объем ТКО и снизить нагрузку на полигоны захоронения отходов.

Эффективная комбинация методов автоматизированной и ручной сортировки позволяет практически полностью извлекать полезные фракции. В настоящее время на мусоросортировочных комплексах компании благодаря высокой технической оснащенности выделяют уже более 20 различных видов вторичного сырья.