Ансамбль из Саратова примет участие в фестивале славянского искусства

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Фольклорный ансамбль

Фольклорный ансамбль «Балаган» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке примет участие в XIV Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле».

Саратовцы выступят в Парке Победы на Поклонной горе 9 августа

Присоединиться к празднику можно очно или онлайн.



