Саратовские мусоросортировочные комплексы отправили на переработку почти 430 тонн пластиковых отходов

На мусоросортировочных комплексах Саратовского филиала АО «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах области с начала года отобрали почти 430 тонн пластиковых отходов.

Данная фракция остается наиболее часто отбираемым видом вторсырья из общего потока коммунальных отходов.

На переработку были направлены 9 фракций полимеров, в том числе несколько видов ПЭТ-бутылок, ПНД-пленки, флаконы, канистры, ящики, ведра и т.д. Наибольшее количество из отобранных пластиковых отходов составили различного цвета и назначения ПЭТ-бутылки – свыше 306 тонн. Переработанные ПЭТ-бутылки впоследствии превращаются в гранулят, пластиковые хлопья или вторичный полиэстер, который используется в производстве одежды. Так, из собранного объёма можно изготовить примерно 44 тыс. футболок.

Технические возможности мусоросортировочных комплексов компании «Ситиматик» в Саратовской области позволяют извлекать из отходов 12 видов полимеров. В процессе сортировки они автоматически сортируются на объёмные и плоские, вручную пластик разбирают по цветам и плотности. Такая тщательная сортировка необходима, поскольку у каждого вида полимеров свой технологический процесс переработки.

Экологическое значение переработки пластика обусловлено длительным периодом его разложения. Пластик не подвергается биологическому распаду и может оставаться в окружающей среде сотни лет. При разложении пластик выделяет в окружающую среду токсичные химические вещества, которые могут загрязнять почву, воду и воздух, а также попадать в пищевые цепочки и организм человека.

АО «Ситиматик» построило и управляет в Саратовской области современной инфраструктурой по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, которая состоит из двух мусоросортировочных комплексов с полигонами в Энгельсе и Балакове и двадцати мусороперегрузочных станций. Важной задачей в своей работе компания считает улучшение экологической обстановки в регионе и предотвращение загрязнения окружающей среды.