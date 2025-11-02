Саратовские мусульмане осудили поступок девушки в христианском храме

В ряде телеграм-каналов распространяется видеозапись, на которой неизвестная женщина допускает откровенно кощунственные и провокационные действия в стенах православного храма, сопровождая своё поведение произнесением мусульманского выражения.

Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

«Вульгарный вид и поведение в православном храме этого человека, а также циничная попытка окрасить свои действия в мусульманские мотивы являются вызывающими и затрагивающими чувства не только православных и мусульман, но и любых здравомыслящих людей.

Является это глупостью, оскорблением верующих или попыткой посеять раздор в обществе — выяснить этот вопрос и дать ему строгую оценку это задача правоохранительных органов. Уверены, что распространение таких сюжетов выгодно только врагам нашей страны и врагам всех народов России.

Чувство тревоги вызывает происшедшее в контексте недавних сообщений саратовских СМИ и телеграмм-каналов о нападении с ножом на женщину в мусульманском образе одежды «из-за религиозной неприязни», которое было квалифицированно как покушение на убийство. Если такие провокации являются звеньями одной цепи, то призываем правоохранительные органы обратить на это особое внимание», — отмечает пресс-служба ДУМСО.

Ранее поступок молодой женщины осудили общественники Саратовской области: в частности председатель Общественной палаты региона Борис Шинчук и президент Ассоциации национально-культурных объединений области Салман Мусаев.

Подготовила Наталья Мерайеф