Саратовские полицейские задержали подозреваемую в краже 85 тысяч рублей с карты

31 июля в полицию обратилась 32-летняя жительница Ленинского района. Она сообщила, что в период с 25 по 28 июля с её банковского счёта исчезли 85 тысяч рублей.

Как установили полицейские, заявительница передала свою карту знакомой для покупки спиртного во время застолья, назвав пин-код. Однако женщина отправилась в банкомат и сняла крупную сумму.

Подозреваемая — 40-летняя ранее судимая жительница Волжского района — была доставлена в отдел, призналась в краже и пояснила, что успела потратить почти все деньги. Изъято 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. На время следствия ей избрана подписка о невыезде.