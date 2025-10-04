Саратовские приставы с автоинспекторами искали должников на дорогах

В городе Балаково 1 октября прошел совместный рейд судебных приставов, ГАИ и администрации по поиску должников.
На дорогах было проверено более 30 водителей.
При остановке транспорта приставы выявляли у автовладельцев задолженности по налогам и штрафам. Всем, у кого нашлись долги, были вручены требования об их погашении.
В УФССП сообщили, что подобные рейды будут продолжены, и напомнили, что проверить наличие задолженности можно через официальный сервис «Банк данных исполнительных производств».
Ольга Сергеева