Саратовские прыгуны в воду взяли 10 медалей в первый день Кубка Поволжья

Во Дворце водных видов спорта стартовали Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья» с участием 180 спортсменов из 11 регионов. По итогам первого дня сборная Саратовской области завоевала 10 наград:
Золотые медали:
Егор Журавлев, Матвей Беленченко, Леонид Дубицкий, Егор Ломакин, Анастасия Зинина, Полина Петрова
Серебряные медали:
Кирилл Табачишин, Михаил Доброхвалов, Всеволод Федоров
Бронзовая медаль:
Елизавета Айдарова
Соревнования продлятся до 7 июля.
«Кубок Поволжья» — ключевой этап отбора на юниорский чемпионат России. Победы саратовцев укрепляют их шансы попасть в сборную страны.