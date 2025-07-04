Саратовские прыгуны в воду взяли 10 медалей в первый день Кубка Поволжья



Во Дворце водных видов спорта стартовали Всероссийские соревнования «Кубок Поволжья» с участием 180 спортсменов из 11 регионов. По итогам первого дня сборная Саратовской области завоевала 10 наград:

Золотые медали:

Егор Журавлев, Матвей Беленченко, Леонид Дубицкий, Егор Ломакин, Анастасия Зинина, Полина Петрова

Серебряные медали:

Кирилл Табачишин, Михаил Доброхвалов, Всеволод Федоров

Бронзовая медаль:

Елизавета Айдарова

Соревнования продлятся до 7 июля.



«Кубок Поволжья» — ключевой этап отбора на юниорский чемпионат России. Победы саратовцев укрепляют их шансы попасть в сборную страны.