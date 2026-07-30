Саратовские рыбаки показали «знатный улов» с волжскими сомами

Несмотря на капризы погоды, рыбаки Саратовской области продолжают радовать внушительными уловами.

Свежие фотографии трофеев появились в тематическом сообществе «ВКонтакте».

Так, Алексей с напарником отправились на рыбалку в Ровенский район, в так называемые «низы». Их улов впечатлил подписчиков: на снимке запечатлён крупный сом, а рядом — ещё три рыбины поменьше. Рыбаки использовали квок — специальную колотушку для приманивания сома, а также выползков, крупных дождевых червей. Комментаторы уже окрестили результат «знатным уловом».

Ещё один саратовец, Тимофей, рыбачил с товарищем в экстремальных условиях: между песчаной бурей, грозой и пеклом (напомним, в воскресенье в Энгельсе фиксировали песчаную бурю).

Непогода не помешала добыть большую щуку, жереха и судака. «За короткую рыбалку получили вагон хорошего настроения. А по-другому и быть не могло — ведь это рыбалка», — поделился эмоциями мужчина, демонстрируя добычу.

Ольга Сергеева