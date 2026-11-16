Саратовские школьники подхватили вирус «танцевальной чумы» в соцсетях

Новый тренд отсылает к давним событиям 1518 года.

Саратовские школьники присоединились к вирусному тренду в соцсетях, который отсылает к событиям 1Средневековой Европы 6-го века: подростки снимают видео с танцами и публикуют их в сети. Название «танцевальная чума» используют и для описания подобных уличных перформансов в других городах — например, медиа Свердловской области рассказывали о таких случаях в Екатеринбурге.

За необычным названием стоит реальная история. В июле 1518 года в Страсбурге, который тогда входил в состав Священной Римской империи, началась вспышка так называемой танцевальной мании: женщина, известная как фрау Троффеа, вышла на улицу и начала танцевать, а позднее к ней присоединились другие жители. По некоторым оценкам, число участников достигло нескольких сотен.

Причины произошедшего остаются предметом дискуссий до сих пор. Среди основных гипотез — массовая истерия на фоне голода, болезней и отчаяния, а также отравление спорыньёй, поразившей зерно. При этом, по свидетельствам современников, dancers не хотели танцевать — они не могли остановиться, а их ноги покрывались волдырями и кровоточили. Городские власти, пытаясь прекратить эпидемию, пошли на радикальный шаг: танцоров отвезли к святыне святого Вита, где, согласно хроникам, они и получили исцеление.