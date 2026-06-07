Саратовские спортсмены устроили эстафетный заплыв на реке Малый Узень

Первый в России эстафетный заплыв с участием саратовцев прошел 6 июня на реке Малый Узень.

Заплыв стартовал от этнокультурного комплекса «Питерская мельница» и завершился на пляже села Питерка. Дистанция составила 20 километров, которые атлеты преодолели за 6 часов. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

В состав команды вошли опытные спортсмены, среди которых:

Андрей Чепурной — двукратный рекордсмен России по плаванию через Волгу.

— двукратный рекордсмен России по плаванию через Волгу. Павел Краснобаев — председатель Федерации зимнего плавания, участник заплывов через Ладожское озеро.

— председатель Федерации зимнего плавания, участник заплывов через Ладожское озеро. Никита Сухов — тренер по плаванию, участник международных заплывов.

— тренер по плаванию, участник международных заплывов. Степан Моисеев — призер соревнований по плаванию на открытой воде.

— призер соревнований по плаванию на открытой воде. Игорь Ларченко — врач и ветеран, участник марафонских заплывов.

На старте и финише для гостей организовали культурную программу, а также мастер-классы по сапсерфингу и показательные заезды на байдарках и каноэ от спортсменов школы Олимпийского резерва.

Мероприятие не является коммерческим и поддерживается Правительством Саратовской области и местными администрациями. Основная цель заплыва — популяризация активных видов спорта, улучшение туристической привлекательности региона и профилактика несчастных случаев на воде.

В июле пловцы планируют устроить заплыв по Волге на дистанции 42 км с участниками из Республики Беларусь.

Ольга Сергеева