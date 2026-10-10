Саратовские студенты отреставрировали скульптуры с фасада «Мадонны» в Балакове

В городе Балаково Саратовской области отреставрировали пять металлических скульптур с фасада торгового центра «Мадонна».

Фигуры фотографа, парикмахера, модельера, мастера и кружевницы более 45 лет украшают здание бывшего Дома бытовых услуг, в котором сейчас находится рынок, и символизируют профессии, связанные с его работой в 1980-х годах.

Реставрацию выполнили студенты выпускного курса Губернаторского колледжа по направлению «Сварщик» под руководством мастеров Александра Берднова и Андрея Воробьёва.

По данным министерства образования области, будущие сварщики заменили повреждённые элементы и удалили следы коррозии, сохранив облик каждой фигуры. Обновлённые скульптуры вновь заняли своё место на фасаде.