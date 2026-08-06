Саратовские теплосети обновляют под оживлёнными автомобильными дорогами

Саратовский филиал «Т Плюс» проводит масштабную реконструкцию трубопроводов в центральной части города.

На сегодняшний день готовность объектов на улицах Степана Разина, Большой Горной и Чернышевского достигла 67%. 1 августа стартовали работы на улице Горького. Всего в этом году планируется модернизировать 2,8 км тепловых сетей диаметром 820, 720 и 325 мм.

Самые протяжённые участки — на Степана Разина и Большой Горной. Здесь энергетики уже проложили 1,5 км новых труб в пенополиуретановой изоляции и выполнили обратную засыпку теплового канала на 520метровом отрезке. Общая протяжённость замены на этих объектах составит 2,1 км.

На улице Чернышевского завершена реконструкция трубопроводов между Провиантской и Радищева. Специалисты заменили 200 метров изношенных сетей и уложили первый слой асфальта. Работы синхронизированы с городскими службами: после укладки финального покрытия движение на этом участке будет открыто. В настоящее время реконструкция ведётся от Радищева в сторону Соборной. Общая протяжённость новых труб на данном направлении составит 454 метра.

На улице Горького работы только начались. Уже выполнена разработка котлована на участке длиной 55 метров и демонтаж 40 метров лотков и трубы. Всего здесь предстоит заменить 240 метров трубопроводов.

Обновление сетей направлено на повышение надёжности теплосетевого комплекса в зимний период, что обеспечит комфортную температуру в домах саратовцев. Кроме того, поскольку трассы проходят под дорогами с интенсивным движением, реконструкция важна и для безопасности автомобилистов.