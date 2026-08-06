Саратовцы задыхаются от удушливого смрада из-за горящей свалки в Энгельсе

Половину Саратова утром 6 августа накрыло токсичным дымом.

Экологическая обстановка в областном центре и городе-спутнике Энгельсе резко ухудшилась. Жители сразу нескольких районов областного центра проснулись от едкого запаха гари, который плотным одеялом окутал город.

Горячие точки на карте ЧП — Волжский район и микрорайон Юбилейный, где нахождение на открытом воздухе стало опасным для здоровья.

Очевидцы в социальных сетях сравнивают утро с пожарным апокалипсисом: запах пластика и дыма настолько интенсивен, что саратовцы массово проверяли проводку в своих квартирах, подозревая локальное возгорание.

«Открыла окно, а там пипец вонь стоит», — делятся горожане. Ситуацию усугубляет ветер, который донес смрад даже до отдаленных кварталов Ленинского района (Солнечный и Солнечный-2), а также до промышленной зоны Заводского района.

Виновник инцидента уже найден — это тлеющий мусорный полигон в Энгельсе, который никак не могут потушить с прошлых выходных.

Природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку, а на месте стихийного бедствия сейчас работают 16 единиц техники. Ситуацию держит на контроле губернатор Саратовской области. Роман Бусаргин отметил в соцсетях, что на полигон будет дополнительно направлена тяжелая техника, чтобы устранить последствия токсичного возгорания.

В компании «Ситиматик» рапортуют об отсутствии открытого огня, однако фиксируют стойкое задымление, которое продолжает отравлять жизнь саратовцам: «На месте работают 16 единиц различной спецтехники, в том числе мультилифт с пожарной емкостью, экскаваторы, самосвалы и бульдозеры. Техника проводит герметизацию очагов задымления карты грунтом. Причины возникновения возгорания уточняются, не исключается внешнее воздействие. На месте работают правоохранительные органы».

Ольга Сергеева