Саратовские ветеринары ампутировали лапы попавшим в капканы браконьеров кошкам

В Базарно-Карабулакском районе ветеринары провели две сложные операции по удалению конечностей домашним котам.

Оба животных пострадали из-за браконьерских капканов.

Шестилетняя Муся попала в ловушку в новогодние праздники. В результате она получила множественный оскольчатый перелом и гнойную рану. У четырехлетнего Барсика диагностировали обморожение задней лапы и перелом плюсны — он тоже угодил в капкан.

Хозяева привезли питомцев к ветеринарам. Спасти поврежденные лапы было невозможно — специалистам пришлось их ампутировать.

Ольга Сергеева