Саратовские волонтеры разыскивают мужчину в черном спортивном костюме

44-летний Рафаиль Сибагатулин бесследно исчез в городе Марксе Саратовской области. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».



Местонахождение саратовца неизвестно с 26 сентября 2025 года. Приметы пропавшего: рост 185 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Мужчина был одет в черный спортивный костюм.



Сообщить местонахождение мужчины просят по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.



Алена Орешкина