Саратовские вузы развивают систему материальной поддержки студенческих семей

В Саратовской области обсудили меры поддержки студенческих и молодых семей.

На выездном заседании комитета облдумы по социальной политике, прошедшем в СГТУ, отмечено, что вузы региона активно развивают собственную социальную инфраструктуру.

СГТУ, признанный Минобрнауки лучшим вузом страны по молодежной политике, предоставляет студенческим семьям материальную помощь (50 тыс. руб. за брак, 100 тыс. руб. за рождение ребенка), индивидуальные учебные планы и комнаты матери и ребенка.

Представители других вузов (СГУ, СГЮА, медвуза, консерватории, ПИУ РАНХиГС) также рассказали о своих мерах поддержки: обеспечение жильем, компенсации, психологические консультации.

Было отмечено, что в 2025 году в регионе введены новые выплаты: 100 тыс. руб. беременным студенткам и 8 тыс. руб. ежемесячно молодым мамам до 25 лет на второго ребенка.

Депутаты предложили индексировать выплаты, активнее привлекать гранты и возрождать межвузовские мероприятия для молодежи. Тема будет продолжена на площадке областной Думы.