Саратовских малышей посвятили в казачата

В детском саду «Золотой ключик» города Балашова состоялось тринадцатое посвящение в казачата.

Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, 27 мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 5 лет вступили в ряды казачьей семьи.

Ребята с достоинством прошли все испытания: читали стихи, пели песни, танцевали и ловко справились с игрой «Передай папаху».

После окончания испытаний атаман Балашовского казачьего общества области Николай Подкорытов вручил детям традиционный головной убор «картуз», а Священник Сергий Карпов совершил молебен и вручил всем детям иконки.

Завершилось мероприятие первой в жизни малышей торжественной клятвой — достойно нести звание казака и чтить традиции предков.

Подготовила Ольга Сергеева