Саратовских школьников скоро начнут кормить на 120 рублей в день

В Саратовской области на протяжении шести лет не пересматривались нормативы финансирования школьного питания.

Выделяемых средств стало недостаточно для обеспечения учащихся полноценными обедами. С 1 января 2026 года для начальных классов действует норматив в 64 рубля, а с этого же года для сельских школьников 5-11 классов и учеников малых городов норматив увеличен до 80 рублей в рамках депутатской инициативы. В крупных городах области некоторым льготным категориям выплачивается компенсация, однако её размер также признаётся недостаточным.

Ранее, 21 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл видеоконференцию с руководством региона, посвящённую этой проблеме. Он отметил, что действующие нормативы отстают от других регионов и не позволяют организовать качественное питание.

Володин предложил повысить минимальный норматив до 120 рублей для всех учеников начальных классов, а также для старшеклассников в сельской местности и малых городах. Такая же сумма должна быть установлена и для льготников из Саратова, Энгельса и Балаково. Он поручил местным властям до конца января представить расчёты и организовать работу по единому тарифу, пообещав найти необходимые средства в феврале-марте.

Кроме того, спикер Госдумы потребовал утвердить ежегодную индексацию норматива на уровень инфляции.

Ольга Сергеева