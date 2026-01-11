Саратовских водителей попросили воздержаться от поездок без необходимости из-за непогоды

Власти Саратова предупреждают о сложных погодных условиях.

Сегодня в городе ожидаются мокрый снег, возможен переход в дождь, а также гололёд, снежные заносы и туман.

В связи с этим городские службы перешли на усиленный режим работы: на улицах задействовано 300 единиц спецтехники, которые занимаются уборкой снега и обработкой дорог противогололёдными составами.

Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок, а также парковать транспорт так, чтобы он не мешал работе снегоуборочной техники. Если это необходимо, в машине следует оставить номер телефона для связи. При движении необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а на загородных трассах быть готовым к внезапному ухудшению видимости.

Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, не торопиться при переходе дороги и внимательно смотреть под ноги.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 8 (8452) 65-96-59.

