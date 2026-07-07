Саратовский агрегатный завод оспорил решение суда о взыскании более 54 млн рублей

Саратовский агрегатный завод оспаривает взыскание 54 млн рублей в пользу тульского НПО «Стрела».

Арбитражный суд Саратовской области 5 июня удовлетворил иск тульского научно-производственного объединения «Стрела» к АО «Саратовский агрегатный завод» на сумму 54,1 млн рублей. Какие именно претензии предъявлены — не раскрывается: заседание проходило в закрытом режиме из-за принадлежности обеих компаний к оборонно-промышленному комплексу.

3 июля ответчик подал апелляционную жалобу, поэтому дело передано в вышестоящую инстанцию.

Ранее «Стрела» уже выиграла у саратовского завода другой иск — на сумму около 300 млн рублей.

Ольга Сергеева