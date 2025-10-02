Саратовский автовладелец продает 50-летнюю «мечту коллекционера» почти за полмиллиона

В Энгельсе коллекционер выставил на продажу ВАЗ-2101 1975 года выпуска с пробегом 51 тыс. км.

Владелец Александр характеризует автомобиль как «мечту коллекционера», сохранивший родной голубой цвет и не участвовавший в ДТП.

За раритетную «копейку», доставшуюся нынешнему владельцу по наследству, запрошено 400 тысяч рублей.

Для сравнения: другие экземпляры аналогичного возраста предлагаются за 60-100 тысяч рублей. При первоначальной стоимости в 5620 советских рублей, сегодняшняя цена почти в 75 раз превышает исходную.

Ольга Сергеева