Саратовский дом в стиле итальянских палаццо стал памятником культуры

В Саратове дом № 22 по улице Кутякова официально признан объектом культурного наследия регионального значения.

Здание в стиле советской неоклассицизмы, напоминающее итальянские палаццо, спроектировал архитектор Дмитрий Карпов в 1937 году. Строительство заняло 15 лет: его заморозили в годы войны, заселили в 1948-м, а полностью завершили лишь в 1952-м.

В архитектуре сохранились рустовка цоколя, сдвоенные и строенные окна с полуциркульными перемычками, пилястры, лепные картуши со снопами, а также фриз с серпом и молотом. Внутри — мозаичные лестницы, кованые ограждения и метлахская плитка.

Отныне все эти элементы находятся под охраной государства, а собственники обязаны обеспечить их сохранность. Дом, переживший войну и десятилетия, наконец получил статус, закрепляющий его историческую ценность для будущих поколений.

Ольга Сергеева