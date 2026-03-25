Саратовский филиал ПАО «Т Плюс» выступил с официальным заявлением

В своей работе «Т Плюс» руководствуется принципам клиентоориентированности, законопослушности, открытости и доверия.

В феврале 2026 года произошел ряд технологических нарушений в системе теплоснабжения города Балаково, которые могли повлиять на снижение параметров теплоснабжения и ГВС потребителей.

Понимая высокую социальную значимость своей деятельности, компания приняла решение не начислять плату за отопление и горячее водоснабжение всем потребителям «Т Плюс» в городе Балаково за 8, 9, 14, 24 и 25 февраля 2026 года, несмотря на отсутствие необходимой информации, подтверждающей ненадлежащее качество оказанных услуг в данные дни с последующим анализом и организационными и технологическими выводами.

Отражение перерасчёта произойдет в квитанции за услуги за март 2026 года, которую жители Балакова получат в апреле 2026 года.

Компания проведёт детальное рассмотрение причин произошедших инцидентов и усилит контроль за качеством теплоснабжения.