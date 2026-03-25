Алексей Антонов: О помощи Вячеслава Володина Саратовской области

Одной из главных тем заседания Саратовской областной Думы сегодня стали поправки в региональный бюджет.

Благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Саратовскую область продолжают поступать средства на новые школы, комплексное развитие областного центра.



На обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете 2026 года добавлено 1,3 млрд рублей. Это позволит сократить очередность на квартиры. Конечная задача — выйти на предоставление таким гражданам жилья год в год.



Безусловно важным остается эффективное расходование бюджетных средств, и здесь парламентский контроль имеет особенное значение.