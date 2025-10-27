Саратовский филиал «Т Плюс» перевёл энергообъекты на зимний режим работы

«Т Плюс» в зоне своей ответственности завершила подключение жилого фонда Саратова, Балакова и Энгельса к отоплению.

Энергетики перевели ТЭЦ, ГРЭС, котельные, насосные станции и тепловые пункты на зимний режим работы по температуре и расходу горячей воды, а также по давлению в системах теплоснабжения. Для регулировки отопления внутри своих домов жителям необходимо обращаться в управляющие организации.

Вместе с управляющими компаниями сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» и тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» отрабатывают обращения жителей. Полученные от жителей жалобы передаются в УК для проверки внутридомовых коммуникаций. Чаще всего они связаны с необходимостью удалить воздух из внутридомовой системы и равномерно распределить тепло между домами.

Воздух, который скапливается во внутридомовых трубах, является главной причиной снижения качества отопления на начальной стадии осенне-зимнего периода. Он препятствует циркуляции воды по трубам и не пропускает её в радиаторы. Воздушные пробки сотрудникиуправляющих организаций должны удалять в атмосферу на техническом этаже или — если такого в доме нет — на последнем жилом этаже дома.

«Качество отопления зависит от всех организаций, которые участвуют в сложном процессе теплоснабжения. Очень важно, чтобы произведённое и доставленное до дома тепло было эффективно распределено внутри здания, по всем квартирам. Мы признательны УК и ТСЖ, которые обеспечивают нормальную работу внутридомовых систем», — подчеркнул директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

Подать заявку на регулировку режима отопления в доме клиенты могут в свою управляющую организацию.