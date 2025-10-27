Во дворах саратовцев выросли вешенки в октябре

Саратовцы в октябре активно собирают вешенки как в городской черте, так и в районах области.

В паблике «Грибы Саратовской области» жители делятся успехами и локациями «тихой охоты».

Так, Надежда Волкова-Федункина сообщает о сборе в Новобурасском районе, Галина Федосеева нашла грибы в посадках у реки Саратовки, а Татьяна Котенко собрала 10 кг за 3 часа в Марксовском районе.

Саратовец Андрей Александрович отмечает, что вешенки растут прямо у подъезда на тополе.

Параллельно горожане продолжают собирать опята, песочники и грузди, хотя грибной сезон уже подходит к концу.

Ольга Сергеева