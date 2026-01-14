Саратовский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системах теплоснабжения

В связи с наступлением морозов на территории региона «Т Плюс» повышает температуру теплоносителя, который ТЭЦ и ГРЭС подаёт на объекты в Саратове, Балакове и Энгельсе.

Сегодня она достигает +80 градусов. Начиная с 24:00, энергетики плавно повысят температуру до +85градусов в Саратове и Энгельсе, до +90 – в Балакове и далее будут корректировать её по погоде.

Повышение температуры «Т Плюс» проводит в соответствии с графиками, которые согласованы с администрациями Саратова, Балакова и Энгельса. Оно необходимо для обеспечения нормативных показателей в квартирах клиентов: не ниже +18 градусов в обычных и не ниже +20 градусов в угловых комнатах.

Саратовский филиал «Т Плюс» обращает особое внимание тех УК и ТСЖ, которые отвечают за подготовку горячей воды внутри домов, на необходимость обеспечить её безопасную температуру. Она не должна превышать +75 градусов!

Для безопасности жителей управляющие организациидолжны выполнить переключения в тепловых узлах с подающего трубопровода на обратный или провести проверку/восстановление работоспособности регуляторов.

При обнаружении течей наружных трубопроводов, выхода горячей воды из-под земли на поверхность энергетики просят не приближаться к опасным участкам и незамедлительно сообщить об этом на портал Тепловой справочной службы https://tss.tplusgroup.ru/ или по телефонам: