В Федоровском районе установят ФАП и откроют дневной стационар для 2 тысяч человек

В селах Федоровского района Саратовской области появятся два новых модульных объекта здравоохранения.

Об этом сообщает региональный минздрав.

В селе Еруслан установят ФАП, в селе Долина откроется отделение врача общей (семейной) практики с дневным стационаром в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинскую помощь получат порядка 2 тысяч жителей.

В настоящее время заключен договор на кадастровые работы по оформлению земельных участков под будущие медицинские объекты. Проект будет реализовываться поэтапно, в соответствии с дорожной картой.

Ольга Сергеева