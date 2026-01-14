В Федоровском районе установят ФАП и откроют дневной стационар для 2 тысяч человек

В селах Федоровского района Саратовской области появятся два новых модульных объекта здравоохранения.
Об этом сообщает региональный минздрав.
В селе Еруслан установят ФАП, в селе Долина откроется отделение врача общей (семейной) практики с дневным стационаром в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медицинскую помощь получат порядка 2 тысяч жителей.
В настоящее время заключен договор на кадастровые работы по оформлению земельных участков под будущие медицинские объекты. Проект будет реализовываться поэтапно, в соответствии с дорожной картой.
Ольга Сергеева