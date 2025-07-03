Саратовский филиал «Т Плюс» заменил более 17 км сетей за три месяца ремонтной кампании

«Т Плюс» в апреле, мае и июне проверила повышенным давлением 575 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов в Саратове, Балакове и Энгельсе. Это 69,5% общего объёма городских коммуникаций компании. По итогам опрессовок энергетики выявили и устранили 369 дефектов на трубопроводах различного диаметра и заменили более 17 км сетей.



Диагностика сетей находится в графике. Испытания на прочность остальных труб энергетики проведут в июле и августе.

Ежегодные гидравлические испытания являются обязательной процедурой. Они направлены на обеспечение стабильности теплоснабжения в зимнее время. На период проверки давление в трубах повышается в 1,25 раза выше рабочего, а температура воды не превышает +40°C. Это позволяет определить слабые места теплотрасс, выявить скрытые дефекты и оперативно устранить их в летнее время.



Для сокращения сроков отключения горячей воды энергетики синхронизируют испытания с работами на источниках тепла, а также извещают УК и ТСЖ о необходимости провести проверку внутридомовых коммуникаций.