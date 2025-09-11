Саратовский губернатор призвал земляков вместо зерна продавать муку и печенье

Губернатор Роман Бусаргин на заседании правительства отметил, что экономика Саратовской области, несмотря на поступательное развитие, могла бы демонстрировать и более высокие темпы роста.

Он привёл в пример увеличение экспорта на 25%, но подчеркнул, что приоритет должен смещаться с вывоза сельскохозяйственного сырья на экспорт продукции глубокой переработки, такой как мука или кондитерские изделия, например, печенье.

Готовая продукция – это и добавленная стоимость, и новые рабочие места, и налоговые поступления, – пояснил свою позицию губернатор.