Саратовский «Кристалл» выиграл выездной матч у «Норильска» со счетом 3:2 в матче ВХЛ

«Кристалл» одержал важную выездную победу в ВХЛ.

Хоккейный клуб из Саратова выиграл в гостях у «Норильска» со счётом 3:2 в матче чемпионата ВХЛ. Голы в составе саратовцев забили Иван Ларичев, Илья Балаболкин и Никита Червонцев.

Напряжённая победа принесла команде важные очки в турнирной таблице. В областном минспорта отметили характер, проявленный хоккеистами в трудном матче.

Уже 22 января в 13:00 «Кристалл» вернётся на домашний лёд, где встретится с одним из лидеров лиги — петербургским СКА-ВМФ.

Ольга Сергеева