Саратовский лагерь «Дубки» возобновит работу 7 июля

Саратовский оздоровительный лагерь «Дубки» готовится принять новую смену отдыхающих в понедельник, 7 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

В учреждении завершается комплекс дезинфекционных мероприятий, проводимых после инцидента с норовирусной инфекцией, выявленной у детей 25 июня. По данным министра, все госпитализированные с симптомами кишечной инфекции дети были выписаны 28 июня в удовлетворительном состоянии.

Расследование показало, что источником инфекции стал внешний носитель, занесший вирус на территорию лагеря.