Саратовский Минздрав сообщил об индивидуальных правилах определения доходов медперсонала

Региональное ведомство здравоохранения детально объяснило механизм начисления доходов медперсонала, развеяв слухи о «зарплатных рамках».

Чиновники подчеркнули: установленные в регионе ориентиры — это не жесткий лимит, а лишь среднестатистический маяк, от которого реальный заработок специалиста может серьезно отклоняться.

Как сообщили в ведомстве интернет-изданию «Новости Саратова», итоговая сумма в расчетном листе каждого врача или медсестры напрямую зависит от персонального коэффициента — уровня квалификации, интенсивности смен, а также объема и результатов оказанной помощи.

Один и тот же специалист может получить как меньше усредненного показателя, так и значительно перекрыть его за счет сверхнагрузки или сложных манипуляций, — подчеркнули в министерстве, признав, что «зарплатный коридор» в регионе — понятие сугубо индивидуальное.

Ольга Сергеева