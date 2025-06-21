Саратовский музей с ностальгией рассказывает о пляжном отдыхе на Волге

В Саратове открылась ностальгическая выставка о пляжной культуре.

Дом-музей Павла Кузнецова представляет экспозицию «Алексей Голицын, Вячеслав Лопатин. Летние люди», посвященную истории курортного отдыха на Волге.

Посетители увидят эволюцию купальных костюмов, ретро-аксессуары (панамки, маски для плавания), архивные фото и кинохронику 1930-1980-х, а также — графическую серию Вячеслава Лопатина и уникальные материалы из коллекции краеведа Алексея Голицына.

Выставка служит памятным проектом, посвященным обоим исследователям саратовской культуры.