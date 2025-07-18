Саратовский пенсионер отдал мошенникам из «ФСБ» более 1,6 миллиона рублей

Пенсионер из Саратова перевел мошенникам 1,6 млн рублей.

78-летний житель Ленинского района стал жертвой телефонных аферистов.

Злоумышленники, представившись сотрудниками поликлиники, ФСБ и Центробанка, убедили пенсионера перевести 1,6 млн рублей на «безопасный счет» под предлогом защиты средств от мошенников.

После трех переводов через банкомат мужчина осознал обман и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Настоящие сотрудники госучреждений никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета», — напомнили в полиции.