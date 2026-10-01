Саратовский предприниматель едва не лишился автомобиля из-за долгов за вывоз мусора

В Саратове индивидуальный предприниматель едва не лишился личного автомобиля из-за крупного долга перед региональным оператором по обращению с ТКО.

Общая сумма задолженности бизнесмена за вывоз мусора составила почти 250 тыс. рублей.

После завершения судебного процесса Саратовский филиал «Ситиматик» был вынужден обратиться к судебным приставам для взыскания долга за вывоз ТКО. В декабре 2025 года было возбуждено исполнительное производство, однако оплата долга так и не поступила, поскольку предприниматель находился за границей. Летом 2026 года бизнесмен-должник вернулся в Россию, и в тот же день судебные приставы арестовали припаркованный около его дома автомобиль Ниссан Кашкай для дальнейшей реализации в счет погашения задолженности. Мужчина пытался оспорить решение суда, но в удовлетворении его требований было отказано. Чтобы вернуть свою машину, предприниматель полностью погасил сумму долга за коммунальную услугу.

Напоминаем, ранее саратовский регоператор перешел на электронное взаимодействие с областным УФССП, что позволило существенно ускорить процесс возбуждения исполнительных производств в отношении должников. В случае взыскания долга с помощью судебных приставов оплате подлежит не только сумма долга и пени, но также исполнительский сбор, который накладывается государством.

По вопросам урегулирования задолженности в досудебном порядке потребители могут обратиться для совместного решения вопроса в контакт-центр Саратовского филиала «Ситиматик» по тел.: 8 (8452) 25-64-90.