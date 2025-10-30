Саратовский профессор рассказала о противодействии гибридным угрозам на Всероссийском круглом столе

Завершился Всероссийский научно-практический круглый стол «Публично-правовые средства обеспечения национальной безопасности в РФ: вопросы теории и практики», организатором которого выступил Саратовский филиал Института государства и права РАН.

В работе круглого стола приняли участие представители юридического сообщества из Института государства и права РАН, Центра исследования проблем безопасности РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЮА и других ведущих российских вузов.

Участники круглого стола обсудили широкий круг вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности в сети Интернет; противодействием информационной агрессии против России в условиях специальной военной операции; о судебно-правовых, административно-правовых, уголовно-правовых и криминалистических средствах обеспечения национальной безопасности; проблемах международного взаимодействия; о публично-правовых мерах противодействия миграционной преступности; отметили необходимость совершенствования миграционной политики Российской Федерации.

Заведующий кафедрой конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Джамиля Велиева приняла участие в круглом столе с докладом, посвященным обеспечению информационной безопасности в сети Интернет в условиях гибридных угроз.

В своём выступлении она отметила, что современные технологии открывают широкие возможности для ведения гибридных войн в информационном пространстве. Среди таких методов – замена традиционных ценностей данного общества ценностями другого общества или доминирующими идеологическими конструкциями, фальсификация истории страны и другие.

«Опасность гибридных угроз и необходимость разработки мер противодействия признается и активно обсуждается как на государственном, так и на международном уровне. Противодействие гибридным угрозам требует как законодательного, так и технологичного решения», – подчеркнула она.