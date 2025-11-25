Саратовский регоператор: 6% абонентов в октябре оплатили услугу по обращению с ТКО с пени

В октябре собственники квартир и домов в Саратовской области оплатили 4,4 млн рублей пеней, которые были начислены региональным оператором по обращению с ТКО за несвоевременную оплату услуги по вывозу отходов.

Таким образом, 62,2 тыс. абонентов просрочили оплату коммунальной услуги, а это 6% от общего количества лицевых счетов.

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает, что в соответствии с законодательством пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки платежа. В квитанциях они всегда выделены отдельной строкой, которая прибавляется к основной сумме долга.

Если в течение нескольких платежных периодов абонент не оплачивает задолженность, в его адрес направляется досудебная претензия, а в дальнейшем – документы передаются в суд для принудительного взыскания задолженности. В этом случае оплате подлежат не только долг и пени, но и судебная госпошлина на их взыскание. Зачастую она превышает размер основного долга, что значительно увеличивает итоговую сумму к оплате.

Саратовский регоператор рекомендует потребителям своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать дополнительных трат, особенно в преддверии Нового года. Оперативно проверить наличие задолженности и оплатить её можно в личном кабинете Саратовского филиала АО «Ситиматик» на сайте: https://citymatic64.aisgorod.ru/. По вопросам досудебного урегулирования вопроса можно обратиться в контакт-центр регионального оператора по обращению с ТКО по телефону: 8 (8452) 25-64-90.