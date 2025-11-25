Расширяются трудовые гарантии для инвалидов

Квоту для приема на работу инвалидов будут устанавливать для всех видов обособленных подразделений работодателей.

Госдума приняла соответствующий закон.

Раньше норма о квотах касалась только представительств и филиалов.

Обособленное подразделение — это часть юридического лица, которая работает по другому адресу в ЕГРЮЛ и где создано хотя бы одно рабочее место на срок более одного месяца. Это может быть офис, склад, переговорная комната или другое помещение.

Решение должно стимулировать увеличение занятости людей с инвалидностью, их социальную интеграцию.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, — сообщает пресс-служба ГД.

Наталья Мерайеф