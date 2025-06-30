Саратовский регоператор доначислил предпринимателям-уклонистам почти 20 млн рублей за вывоз ТКО

С начала 2025 года Саратовский филиал компании «Ситиматик» выявил 663 юридических лица и предпринимателя, которые работают без заключения договора на услугу по обращению с ТКО. Всего таким коммерсантам-уклонистам доначислено за предыдущие периоды 19,7 млн рублей по утвержденным тарифам и в соответствии с нормативами накопления ТКО.

В случае неоплаты начислений в течение 3 месяцев с момента направления счетов региональный оператор обратится в суд с требованием принудительно взыскать задолженность. В настоящее время более 200 исков уже находятся на рассмотрении в суде. При этом предпринимателям неизбежно придется понести дополнительные расходы в сумме до 25 тыс. рублей на оплату госпошлины и юридических услуг. В половине случаев эта сумма больше, чем размер основной задолженности.

Регоператор напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» юридические лица и предприниматели, в том числе собственники нежилых помещений, которые используются в коммерческих целях, обязаны сами обратиться с заявкой для заключения договора на услугу по обращению с ТКО к региональному оператору. Если в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора они этого не сделали, на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» продолжит работу по выявлению предпринимателей-нарушителей, поскольку массовое уклонение от заключения договоров на услугу по обращению с ТКО приводит к тому, что отходы, образованные юрлицами, складируются на контейнерных площадках, предназначенных для жителей многоквартирных и частных домов. В результате на площадках наблюдается регулярное переполнение, а жители фактически оплачивают коммунальную услугу за предпринимателей.

По вопросам начислений и урегулирования дебиторской задолженности потребители-юридические лица могут обратиться к специалистам контакт-центра Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.